Springer bekräftigt Rückzug von Dogan TV

Springer verabschiedet sich vom türkischen Medienunternehmen Dogan TV. Die türkische Medienlandschaft wird dann fast vollständig von regierungsnahen Konzernen kontrolliert.



Springer will sich aus dem türkischen Medienunternehmen Dogan TV komplett zurückziehen. Das teilte der Konzern am Donnerstag auf Anfrage in Berlin mit. Zuvor war bekannt geworden, dass Dogan, die größte Mediengruppe der Türkei, für rund 1,1 Milliarden Dollar (890 Mio Euro) an ein regierungsnahes Familienunternehmen verkauft werden soll.