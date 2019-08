Springer rutscht nach KKR-Übernahmeofferte aus MDax

Die Aktien von Axel Springer werden wie von Experten erwartet den MDax verlassen. IT-Unternehmen Cancom rückt dafür auf.



Die Titel des Medienkonzerns müssten zum 29. August ihren Indexplatz für den IT-Dienstleister Cancom räumen, teilte der Indexanbieter Deutsche Börse am Montagabend mit. Den dadurch frei werdenden Platz im SDax bekommt der Immobilienentwickler Instone Real Estate.