Springer und Scout24 interessieren sich für Ebay-Kleinanzeigen

Der vor einer möglichen Übernahme durch Finanzinvestoren stehende Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 will mit Zukäufen selbst wachsen.



So habe das im MDax notierte Unternehmen Interesse an dem Anzeigengeschäft von Ebay, zu dem in Deutschland "Ebay Kleinanzeigen" und "mobile.de" gehören, sagte Unternehmenschef Tobias Hartmann in einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Montag. "Wir gehen davon aus, dass sich der Markt konsolidieren wird." Scout werde dabei eine aktive Rolle spielen.