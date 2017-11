"Springflut": Schwedenkrimireihe ab Sonntag beim ZDF

Alter Schwede! Am Sonntagabend startet beim ZDF eine neue Krimireihe. "Springflut" basiert auf dem gleichnamigen Roman des schwedischen Autorenpaars Cilla und Rolf Börjlind, die auch an den Drehbüchern beteiligt waren.



Neuer Stoff für Fans von Schwedenkrimis: Die Buchreihe "Springflut" von Cilla und Rolf Börjlind wurde in Koproduktion mit dem ZDF verfilmt und bekommt einen Sendeplatz am späten Sonntagabend. Ab 22 Uhr am kommenden Wochenende jede Woche dort eine neue der fünf Folgen zu sehen.

Die Geschichte dreht sich um die 25-jährige Olivia Rönning, die von Julia Ragnarsson gespielt wird, frisch an der Polizeischule der Hauptstadt Stockholm. Die Kriminologenanwärter bekommen einen alten, ungelösten Fall aufgetischt.



Vor 25 Jahren wurde am Ufer der schwedischen Insel Nordkoster eine ertrunkene Frau aufgefunden - die Hochschwangere war im Sand eingegraben.



Wer keine Lust auf die wöchentliche Ausstrahlung hat, kann schon ab Freitag um 10 Uhr alle Folgen in der Mediathek abrufen.