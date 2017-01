Springt Sky wieder bei Handball-WM ein?

Mit dem Rückzug der Online-Dienste Dazn und Sportdeutschland.TV aus den Verhandlungen scheint das Aus für eine Übertragung der Handball-WM in Deutschland besiegelt. Der DHB-Präsident gibt die Hoffnung jedoch nicht auf.



Dank der herausragenden Leistungen der Nationalmannschaft 2016 mit dem Gewinn der Europameisterschaft im Januar und der olympischen Bronzemedaille im August ist das Interesse am Handball in Deutschland wieder stark angestiegen. Dennoch droht den Fans bei der am 11. Januar startenden Weltmeisterschaft in Frankreich der TV-Blackout. Doch zumindest beim Deutschen Handball-Bund (DHB) gibt man die Hoffnung auf bewegte Bilder im Fernsehen nicht auf, wie der Sport-Informationsdienst (SID) berichtet.