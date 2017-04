Staatsministerin nach Etatkritik: "Deutsche Welle in Bestform"

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), sieht keinen Bedarf, die gesetzlichen Garantien für die Deutsche Welle auszuweiten.



Das hatte der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) gefordert. "Es muss Schluss damit sein, dass die Deutsche Welle und ihre Journalisten Jahr für Jahr mit Sorge auf ihren Etat aus dem Bundeshaushalt gucken müssen", sagte der DJV-Bundesvorsitzende, Frank Überall.