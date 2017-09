Stärkung der Öffentlich-Rechtlichen gefordert

Medienwissenschaftler und Politiker haben den Erhalt eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert, sich gleichzeitig aber für eine Reform der Anstalten ausgesprochen.



"Gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, müsste man ihn gerade jetzt erfinden", heißt es in einem Offenen Brief, den knapp 50 Experten und Medienpolitiker unterzeichnet haben. Zuerst hatte "Der Tagesspiegel" darüber berichtet.