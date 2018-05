Staffel 3 von "jerks." bestätigt

"jerks." ist die erste Eigenproduktion des VoD-Dienstes Maxdome. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Die zweite Staffel wird gerade erst im TV ausgestrahlt, da wurde die dritte bereits bestätigt.



"Beim dritten Mal wird's noch schöner" versprechen Christian Ulmen und Fahri Yardim, beste Freunde in der deutschen Produktion "jerks.". ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome hat sich anno 2017 zum ersten Mal an eine eigene Serie gewagt und damit einen großen Hit gelandet. Kein Wunder also, dass eine dritte Staffel bald in der Mache sein wird. Maxdome-Chef Ralf Bartoleit verkündet, wenn auch keine konkreten Ergebnisse, auf jeden Fall "stetig steigende Abrufzahlen".