Staffelfinale von "Schlag den Besten" bei ProSieben

Er ist weit gekommen und hat alle besiegt. Wird der Student Robin aus Potsdam nun seinen finalen Gegner – einen Boxchampion – schlagen?



Bereits gegen einen Medizindoktoranten, einen Piloten und einen Zahnarzt konnte er sich durchsetzen, doch nun steht ihm der Boxchampion Helge gegenüber, der bereits vor vier Jahren Kandidat bei 'TV total Quizboxen' war.