Staffelstart für zwei Netflix-Hitserien

Das "Daredevil"-Franchise läuft auf der Streaming-Plattform den anderen Marvel-Adaptionen längst den Rang ab und geht ab sofort in die dritte Staffel. Die Crime-Doku "Making a Murderer" ist ebenfalls ab heute mit neuen Folgen vertreten.



Während so manche Comichelden aus dem Hause Marvel bei Netflix eher ein Schattendasein fristen, die Zuschauer nie wirklich für sich erwärmen konnten und deshalb Serien wie im Fall von "Iron Fist" auch schon der Stecker gezogen wurde, läuft die Produktion um den blinden Rächer "Daredevil" nach wie vor erfolgreich.