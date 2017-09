"Star Trek Discovery" großes Abenteuer ohne Tiefe?

Ist das beim Streaminganbieter Netflix neu gestartete "Star Trek Discovery" noch "Star Trek" oder nur gut gemachte Science Fiction?



Gestern Abend war es soweit. Nach einem arbeitsreichen Tag bei DIGITAL FERNSEHEN, setze ich meine Frau neben mich aufs Sofa, werfe die PS4 an und rufe die Netflix-App auf. Voller Vorfreude starte ich die erste Folge "Star Trek Discovery". Ich muss sie nicht einmal suchen. Netflix knallt sie mir gleich auf den Startbildschirm. Ja, so gut kennt mich der Dienst.