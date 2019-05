Star Trek: Neue Serie über Captain Picard bei Amazon

Die neue, noch unbetitelte Star Trek-Serie über Jean-Luc Picard findet in über 200 Ländern und Gebieten bei Prime Video ein neues Zuhause.



Im Rahmen des mehrjährigen Deals mit CBS ist jede Episode nur einen Tag nach der US-Premiere bei Amazons Videostreaming-Service exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar. Wann genau die Serie startet, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Die aktuelle Serie aus dem Star Trek-Universum mit dem Titel "Star Trek: Discovery" lief mit ihren ersten beiden Staffeln noch beim Konkurrenten Netflix.



In der neuen Star Trek-Serie kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, den er in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" in sieben Staffeln verkörperte. Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens.



"Es gibt nur ein Wort, das Sir Patrick Stewart in seiner Rolle als Kommandant Jean-Luc Picard zumindest ansatzweise gerecht wird – und das ist ‚legendär‘", sagt der Executive Producer der Serie, Alex Kurtzman. "Wir freuen uns enorm, dass er wieder das Kommando übernimmt und die hoffnungsvollen Botschaften von Star Trek einem weltweiten Publikum nahebringt."