Star Trek: Neuer Schauspieler versucht sich an Spocks Rolle

In der zweiten Staffel der Serie "Star Trek: Discovery" verkörpert Ethan Peck den legendären "Mr. Spock". Dazu ist jetzt ein erster Trailer erschienen.



Auf der New Yorker Comic Con (NYCC) wurde der erste Trailer zur neuen Staffel Star Trek: Discovery enthüllt. Dabei ist zum ersten Mal der Schauspieler Ethan Peck in der Rolle des allseits-beliebten Vulkanier-Stoffels Mr.Spock zu sehen.