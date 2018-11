"Star Wars: Das Erwachen der Macht" feiert Free-TV-Premiere

In der nächsten Woche gibt es ein echtes Highlight im TV. Die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Episode VII" steht ins Haus.



In Deutschland hat sich RTL den Blockbuster von Regisseur J. J. Abrams unter den Nagel gerissen. Parallel wird der siebte "Star Wars"-Teil am zweiten November-Wochenende auch in Österreich im ORF gezeigt. Der Beginn der insgesamt dritten "Star Wars"-Trilogie ist der erste Film der Saga ohne Beteiligung von George Lucas.



Inhaltlich wurde sich dabei an der Handlung des allerersten Teils (Episode IV: Krieg der Sterne - Eine neue Hoffnung) der Weltraumsaga von 1977 orientiert. Es ist auch der erste Teil der Reihe den Disney verantwortete, das 2012 die Rechte von Lucas für über 4 Milliarden US-Dollar erwarb.