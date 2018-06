"Star Wars: Die letzten Jedi" jetzt bei Freenet Video

Das VoD-Angebot von Freenet bekommt neuen Stoff für Sci-Fi-Fans. Der jüngste Teil der originalen "Star Wars"-Reihe ist als "Blockbuster des Monats" verfügbar.



Neuer Stoff für echte Jedis und solche, die es werden wollen: Der Streaming-Dienst Freenet Video bietet als "Blockbuster des Monats" die achte Episode der "Star Wars"-Filmreihe "Die letzten Jedi". Somit kann er mit einer sogenannten Movie Coin entweder geliehen oder für echtes Geld gekauft werden.