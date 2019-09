"Star Wars": Disney erzählt die Saga mit Marvel-Produzent weiter

"Eine neue Ära" aber keine Episode X: Marvel-Produzent Kevin Feige arbeitet an einem neuen "Star Wars"-Film. Details zu dem Projekt sind rar gesät.



Marvel-Erfolgsproduzent Kevin Feige (46) mischt künftig auch im "Star Wars"-Universum mit. Feige und Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy arbeiten einem Medienbericht zufolge zusammen an einem entsprechenden Projekt. Man werde eine "neue Ära" in Angriff nehmen, teilte Alan Horn von den Walt Disney Studios dem "Hollywood Reporter" mit, wie dieser am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.