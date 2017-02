"Star Wars": Dreharbeiten zum "Han Solo"-Spinoff gestartet

Disney treibt die Verwertung der "Star Wars"-Rechte weiter voran und hat mit den Dreharbeiten für das zweite Spinoff der beliebten Filmreihe begonnen. Für den für Frühjahr 2018 geplanten Film über die Jugend von Han Solo steht dabei ein illustrer Cast vor der Kamera.



Die Lizenz zum Gelddrucken versprach sich Disney mit dem Erwerb der Rechte an "Star Wars" und kündigte neben einer Fortsetzung der Original-Trilogie auch zahlreiche Spinoffs an, die Geschichten abseits der Haupthandlung erzählen sollten. Die erste "Star Wars Story", "Rogue One", gab diesem Plan mit zahlreichen Zuschauern und hohen Einnahmen recht und legt die Messlatte für den nächste Vertreter hoch. Am Montag begannen in London nun die Dreharbeiten für den nächsten Spinoff, der sich einer der beliebtesten Figuren des "Star Wars"-Universums widmet: Han Solo.

Der Schmuggler, der in den Original-Filmen sowie in "Episode VII: Das Erwachen der Macht" von Harrisson Ford verkörpert wurde, hat auch eine Vergangenheit vor dem ersten Treffen mit Luke Skywalker, diese will der noch unbetitelte Film nun beleuchten. Für die Rolle des jungen Han Solo wurde dabei Alden Ehrenreich ausgewählt, der zuletzt in der Hollywood-Homage der Coen-Brüder "Hail, Ceasar!" zu sehen war.



Auch sonst kann sich die Besetzung sehen lassen: So werden Woody Harrelson ("Natural Born Killers"), Emilia Clarke ("Game Of Thrones") und Phoebe Waller-Bridge ebenso eine Rolle spielen. Die aus den alten Filmen bekannten Chewbacca (Joonas Sutamo) und Lando Calrissian (Donald Glover) sind auch mit dabei. "Es gibt nichts Schöneres als mit solch kreativen und einzigartigen Menschen aus aller Welt zusammen zu kommen, um gemeinsam Kunst entstehen zu lassen", werden die Regisseure Phil Lord und Christopher Miller zitiert, welche das Drehbuch des "Star Wars"-Veteranen Lawrence Kasdan und dessen Sohn Jon umsetzen werden.



In Deutschland wird der "Han Solo"-Film ab 24. Mai 2018 in den Kinos zu sehen sein und damit nicht wie die letzten beiden "Star Wars"-Teile sowie die kommende "Episode VIII: Die letzten Jedi" im attraktiven Weihnachtsprogramm laufen.