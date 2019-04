Star Wars Episode IX - Erster Trailer veröffentlicht

Die ersten Bilder von "Star Wars Episode IX - The Rise of Skywalker" haben das Licht der erblickt und sie sind spektakulär.



Das lange Warten hat ein Ende - oder bessere gesagt - kann jetzt richtig anfangen. Der erste Trailer zu "Star Wars - Episode IX" ist am Freitag der in Chicago der Weltöffentlichkeit vorgestellt worden. Gut zwei Minuten ist der Clip lang.