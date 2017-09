"Star Wars: Episode IX" kommt später in die Kinos

"Star Wars"-Fans freuen sich in diesem Jahr auf den neuen Streifen "Die letzten Jedi", müssen auf "Episode IX" dann aber etwas länger als geplant warten.



Wie die Konzerne Disney und Lucasfilm am Dienstag mitteilten, soll der neunte "Star Wars"-Film statt im Mai 2019 erst im folgenden Dezember in die Kinos kommen.