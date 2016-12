Star Wars: Rogue One ist bester Kinostart des Jahres

Über eine Million Zuschauer und 11,8 Millionen Euro Umsatz zum Kinostart: "Rogue One: A Star Wars Story" ist der beste deutsche Kinostart des Jahres gelungen.



Erst am 15. Dezember ist der neue Film aus dem Star Wars-Universum in den deutschen Kinos gestartet. Jetzt ist klar: Es war der erfolgreichste Start eines Kinofilms in Deutschland im Jahr 2016. Über eine Million Zuschauer und 11,8 Millionen Euro Umsatz erreichte "Rogue One: A Star Wars Story" bereits.