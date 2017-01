"Star Wars": Titel von Episode VIII enthüllt

Dank des großen Erfolgs von "Rogue One" hält das "Star Wars"-Fieber weltweit weiter an. Die Vorfreude auf den im Dezember des Jahres startenden Mittelteil der mit "Das Erwachen der Macht" gestarteten neuen Trilogie steigt damit an. Nun wurde der Titel von Episode VIII enthüllt.



Die "Star Wars"-Saga bleibt eine der größten und erfolgreichsten Filmreihen der Kinogeschichte. Mit der Übernahme der Rechte hat Disney eine Goldgrube geöffnet, die mit "Episode VII: Das Erwachen der Macht" und dem ersten Spin-Off "Rogue One" zahlreichen Rekorde an den Kinokassen weltweit brach. Und der Mickey-Maus-Konzern will das Interesse hochhalten, weshalb noch 2017 der Mittelteil der neuen Trilogie starten soll. Nun hat die Seite "Starwars.com" den Titel enthüllt.