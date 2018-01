Star Wars hofft auf den ersten Oscargewinn seit 34 Jahren

Im Dezember 2017 erschien Star Wars Episode VIII - Die letzten Jedi im Kino. Nun hoffen die Macher der Saga, bei der Verleihung der Academy-Awards im März, einen der begehrten Awards zu gewinnen.



Die Fortsetzung der Saga wurde von Fans und Kritikern unterschiedlich aufgenommen. Während die Fans die Abkehr von der Handlung um die Skywalker Familie bemängeln, sind die Kritiker von den verschlungenen Handlungssträngen und den neuen, für Star Wars ungewöhnlichen Szenen begeistert. Besonders die visuellen Effekte und der Sound werden durchweg gelobt.



Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der Film für verschiedene Kategorien nominiert wurde. Neben bester Filmmusik, bester Tonschnitt und bester Ton ist es besonders die Kategorie beste visuelle Effekte, in der die Macher und Experten die größten Chancen für einen Oscargewinn sehen.