Star Wars sichert Disney Channel starke Marktanteile

Der Juli bescherte Disney Channel einen Marktanteil von 1,3 Prozent in der Primetime. Zur Daytime bringt das Ferienprogramm des Senders gute Einschaltquoten. Dabei zieht Star Wars den ganzen Tag über noch immer.



Der Kauf der Star-Wars-Rechte von George Lucas war sicher einer der größten Coups von Disney. Denn nicht nur im Kino sichert Krieg der Sterne hohe Zuschauerzahlen, sondern auch im TV. So hatte der Disney Channel im Juli die Sternen-Saga als zentrales Thema und es wurden mehr als 1300 Minuten zur Day- und Primetime gesendet.