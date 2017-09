StarGames: Vegas-Vergnügen direkt im Browser

Online Casinos werden dank leistungsstarker Smartphones und Tablets immer beliebter bei Spielern unterschiedlicher Erfahrung und Spielgewohnheiten. Dank moderner Browser und neuen Internettechnologien sind Klassiker wie Book of Ra oder El Torero direkt im Browser verschiedenster Plattformen und in nahezu Originalqualität spielbar.



Für welches Online Casino man sich entscheidet, sollte vor allem von der Anzahl der verfügbaren Slots und Online Casino Games abhängen. Hier trennt sich schnell die Spreu vom Weizen, denn neben zahlreichen Spielautomaten von Rang und Namen (wie zum Beispiel Novolines Book of Ra oder Lord of the Ocean) gibt es auch viele Online Plattformen, die mit Kopien bekannter Spiele versuchen, Spieler auf ihre Seiten zu locken.



Ein Online Casino, das keine Kosten und Mühen scheut, um Fruit Machines und Online Slots von namhaften Herstellern anzubieten, ist StarGames . Mit mehr als hundert verschiedenen Novoline Slots, Dutzenden Casino Table Games wie BlackJack und Poker und sogar Live Casino Tables bietet dieses Casino alles, was das Spielerherz begehrt. Sämtliche Slots sind dabei von unabhängigen Institutionen geprüft und können daher mit garantierten Gewinnraten von mehr als 95 % aufwarten. Diese Tatsache alleine sollte bereits bei vielen Fans von Casino Gaming Neugier und Vorfreude auslösen.





Spiele wie El Torero Online, Book of Ra oder Lucky Lady’s Charm profitieren dabei von dieser modernen Plattform ganz erheblich. Mit überarbeiteten Grafiken und Soundeffekten und verbesserter Bedienung erstrahlen diese Klassiker in neuem Glanz, ohne dabei ihren Charme zu verlieren. Dementsprechend selbstbewusst gibt sich das StarGames Online Casino auch. Da es sich hier um ein Echtgeld Casino handelt, zeigt sich StarGames bereits für die erste Einzahlung aufs Spielerkonto überraschend spendabel. Mit einem Bonus in Höhe von 100 % der Ersteinzahlung verdoppelt das Casino sofort und vollkommen unbürokratisch so das Startkapitel für neue Spieler. So ist der erste Eindruck natürlich denkbar positiv – vor allem Spieler ohne Casino – Erfahrung haben so zumindest Gelegenheit, möglichst viele verschiedene Novoline Spiele auszuprobieren.