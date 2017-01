Starbesetzte HBO-Miniserie bei Sky

Die Besetzung kann sich sehen lassen: Bei "Big Little Lies" spielen Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Shailene Woodley die Hauptrollen. Zu sehen ist die Serie hierzulande bei Sky.



Auf den ersten Blick scheint das Privatleben der drei befreundeten Mütter makellos. Doch ein mysteriöser Todesfall ändert alles und spaltet die Gemeinde eines wohlhabenden kalifornischen Küstenstädtchens. "Big Little Lies" ist sowohl vor als auch hinter der Kamera starbesetzt. Die HBO-Miniserie startet bei Sky in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar, parallel zur US-Ausstrahlung und ist in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.