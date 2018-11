Starbesetzung um Anne Hathaway für neue Amazon-Serie

Film- und Fernsehstars wie Anne Hathaway, Tina Fey, John Slattery, Dev Patel, Catherine Keener und Andy García werden bei der neuen Amazon-Serie "Modern Love" mitmachen.



Wie der Amazon-Streamingdienst am Montag laut "Variety" und "Hollywood Reporter" mitteilte, ist der irische Regisseur und Autor John Carney ("Once", "Sing Street") als Showrunner an Bord, also als Verantwortlicher für die Serie.