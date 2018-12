Starbucks verbietet Pornos und YouPorn reagiert

Wer in den USA in einem Starbucks Pornos ansehen will, hat das nachsehen, denn ein Filter entfernt die entsprechenden Seiten. Das Netzwerk YouPorn reagiert nun entsprechend.



Es klingt schon ein wenig schräg. Wer um Gottes Willen schaut bei Starbucks Pronos? Immerhin verlangen doch gerade diese Inhalte ein wenig – wie heißt es so schön? Ah ja: Intimsphäre. Die ist in der Café-Kette definitiv nicht gegeben. Allerdings scheinen die pornosüchtigen Frappuccino-Trinker bei Starbucks doch ein Problem für das Unternehmen zu sein. Immerhin hat das Unternehmen jetzt einen Filter in seinem WLAN aktiviert, der Pornoseiten – insbesondere die von YouPorn – herausfiltert.