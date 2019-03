Starke Quote für "starkes Team" - Roland Kaiser schwächelt

Die Konkurrenz ist angesichts von drei Samstagabendshows stark, aber dem ZDF-Krimi kann sie nichts anhaben: "Ein starkes Team" holt mit Abstand den Quotensieg. Auch Roland Kaiser kann das nicht verhindern.



Der ZDF-Krimi "Ein starkes Team" hat am Samstagabend die TV-Konkurrenz weit abgehängt. Im Schnitt 7,84 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr für die neue Folge "Erntedank", in der das Ermittler-Duo Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Garber (Florian Martens) unter Kleingärtnern den Mord an einem pensionierten Kommissar der Berliner Kripo aufklären mussten. Der Marktanteil lag bei starken 23,5 Prozent - fast jeder vierte Zuschauer um diese Zeit.