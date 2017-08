Starkes Plus bei Digitalradio-Verkäufen

Der Markt für Digitalradios in Europa boomt im ersten Halbjahr 2017. Treibende Kraft ist vor allem Vorreiter Norwegen.



Im ersten Halbjahr konnten europaweit teilweise enorme Anstiege beim Absatz von Digitalradios verzeichnet werden. Durchweg zweistellige Zuwachsraten bei einer Analyse in neun verschiedenen Ländern deuten auf einen regelrechten Boom hin. Im Schnitt waren es sogar 30 Prozent Wachstum von Januar bis Juli. Wobei sich der deutsche Markt im internationalen Vergleich noch etwas zurückhaltend zeigt.