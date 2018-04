Stars beim "Nickelodeon Kids Choice Awards"

Meistens ist auch grüner Schleim im Spiel - die Rede ist von den "Kids Choice Award" bei Nickelodeon. Nach dem amerikanischen Original sind auch die deutschen Stars dran.



Nachdem die 'Kids‘ Choice Awards' bereits am 24. März in Los Angeles über die Bühne gingen, steht jetzt auch der deutschsprachige Ableger ins Haus. Bis zum 8. April müssen sich Kinder und Jugendliche aber noch gedulden. Dann holt Nickolodeon ihre Stars in den Europapark Rust.