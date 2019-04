Stars und Stalking - neues True-Crime-Format bei Super RTL

Die Schattenseiten des Erfolgs haben schon viele Prominente zu spüren bekommen - ob Popstar Madonna, Regisseur Steven Spielberg oder Schauspielerin Jodie Foster.



Sie alle wurden von fremden Menschen bereits belästigt. Ein neues True-Crime-Serienformat bei Super RTL greift diese Geschichten in zehn Folgen auf, wie der Sender mitteilte.