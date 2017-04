Start TV: Telekom startet TV-Paket mit 100 Sendern

Die Zukunft des digitalen Fernsehens gehört dem Streaming, doch die Telekom will auch das lineare Fernsehen nicht vergessen. Deshalb erweitert der Bonner Konzern im Mai sein TV-Angebot um Start TV.



Fernsehen zu jeder Zeit und wann immer der Kunde es will, das gilt allgemein als die Zukunft. Mit Entertain TV will die Telekom diesem Bedürfnis gerecht werden, doch zahlreiche Zuschauer sind weiterhin von den Vorteilen und dem Erlebnis des linearen Fernsehens überzeugt. Auch diese Menschen kommen künftig beim Bonner Telekommunikationskonzern auf ihre Kosten, denn wie am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, wird die Telekom mit Start TV ihr Angebot um diese Option erweitern.