"Start Up!": Am Mittwoch wird es sportlich in der Gründershow

Dieses Mal müssen die zwölf Gründer bei "Start Up!" ihr Motivationstalent unter Beweis stellen. Neben drei Berliner Sportteams gilt es auch Hans-Joachim "Aki" Watzke zu beeindrucken.



Aus 2000 Bewerbern haben sich zwölf Kandidaten herauskristallisiert, die um den Titel des "besten Gründers Deutschlands" buhlen. In der zweiten Folge wird es nun sportlich: Unter Aufsicht und Bewertung von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim "Aki" Watzke müssen die Gründer die Profivereine von Alba Berlin, der Füchse Berlin sowie der Berlin Rebels motivieren.