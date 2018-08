Start der zweiten Staffel "American Gods"

Nach der Trennung vom Produzenten-Autoren-Duo Bryan Fuller ("Hannibal") und Michael Green ("Logan") sowie dem Abschied von Gillian Anderson ("Akte X"), wird die zweite Staffel nun unter der Leitung von Jesse Alexander ("Heroes") fortgeführt.



Aufgrund kreativer und finanzieller Differenzen zu den vorherigen Showrunnern sah es eine Weile so aus, als würde die Serie zu Neil Gaimans berühmtem Kultroman "American Gods" nicht fortgesetzt werden. Doch inzwischen ist es relativ sicher, dass eine zweite Staffel kommt, die die Handlung nach Easters (Kristin Chenoweth) fataler Entscheidung fortsetzt – und zwar an dem ikonischen Schauplatz "House On The Rock", den man bereits in dem kurzen Video zum Drehbeginn erkennen konnte.