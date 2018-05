Start für re:publica - Chelsea Manning zu Gast

Unter dem Motto "POP" beginnt an diesem Mittwoch die diesjährige Internetkonferenz re:publica in Berlin. Auf der dreitägigen Veranstaltung und der begleitenden Media Convention werden mehr als 9000 Besucher erwartet.



Zu den Hunderten Sprechern auf der diesjährigen re:publica gehört auch US-Whistleblowerin Chelsea Manning, die vor einem Jahr aus der US-Militärhaft entlassen worden war. Mit dem Motto "POP" verbinden die Macher auch eine Öffnung zum Mainstream, da die Digitalisierung inzwischen in allen Teilen der Gesellschaft angekommen sei.