"Start up!": Maschmeyer tanzt auf zwei Hochzeiten

Carsten Maschmeyer ist ein Tausendsassa: Millionenschwerer Unternehmer, Lobbyist und Fernseh-Juror - ab März nicht mehr nur bei der "Höhle der Löwen" auf Vox, sondern ab dann auch bei Sat.1 mit "Start up!".



Wer träumt nicht von der eigenen Firma und der großen Karriere? Sat.1 und der Selfmade-Unternehmer Carsten Maschmeyer (58) wollen das jetzt ermöglichen: Am 21. März (20.15 Uhr) startet die auf acht Teile angelegte Unternehmensgründershow "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?", wie der Münchner Privatsender diesen Donnerstag mitteilte.