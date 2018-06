StartTV hatte keine Chance gegen EntertainTV [Kommentar]

Das IPTV-Einsteigerpaket StartTV hatte ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Bei der Vermarktung stand es jedoch stets im Schatten von EntertainTV.



Eigentlich war StartTV ein tolles IPTV-Angebot. Wer seine TV-Programme nicht via Satellit, Kabel oder DVB-T2 empfing, konnte auf dieses preisgünstige Angebot der Telekom für lediglich 2 Euro im Monat zurückgreifen. Dafür bekam man gut 100 TV-Programme über die (V)DSL-Leitung. StartTV war buchbar seit 2. Mai letzten Jahres, Neukunden erhielten es sogar 12 Monate kostenlos. Erst anschließend kostete es 2 Euro pro Monat. Zum Vergleich: EntertainTV startet ab 5 Euro monatlich. Wer für StartTV den Receiver nicht kaufen wollte (Entry-Receiver für knapp 80 Euro), konnte ihn auch für 2,95 Euro im Monat mieten.