Startet Apple Pay in Deutschland noch diese Woche?

Im August kündigte Apple den Deutschlandstart seines Bezahldienstes im laufenden Jahr an. Nachdem der erwartete Launch-Termin ereignislos verstrich, soll nun noch diese Woche der Startschuss erfolgen.



Diverse Studien und internationale Vergleiche zeigen immer wieder dramatisch auf, wie sehr Deutschland droht, in der Entwicklung der digitalen Infrastruktur abgehängt zu werden. Das in vielen europäischen Ländern bereits etablierte digitale Bezahlen ist dementsprechend hierzulande auch noch ein absolutes Novum.