Startschuss für Analogabschaltung bei wilhelm.tel

Die Verbreitung analoger Fernsehprogramme wird jetzt auch von der norddeutschen Kabelgesellschaft wilhelm.tel in ihrem Kabelnetz eingestellt. Welche Stadt macht den Anfang?



Den Vorreiter für die Analogabschaltung bei wilhelm.tel macht Norderstedt. Die Umstellung auf eine rein digitale TV-Versorgung findet hier in der Zeit vom 15. Januar bis 25. März statt. Zwei Wochen vor dem genauen Umstellungstermin will das Unternehmen in einem Schreiben an die betroffenen Haushalte den genauen Termin bekannt geben.