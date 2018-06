Startschuss für Neues aus "Schloss Einstein"

Gitta Schweighöfer und Illyoung Kim verschlägt es nach "Schloss Einstein". In den neuen Episoden der Kinder-Soap im KiKA wird das Albert-Einstein-Gymnasium mit dem Sportgymnasium zusammen gelegt. Die "Einsteiner" sind schockiert.



In Erfurt laufen die Kameras auf Hochtouren, denn der Kinderkanal braucht Nachschub für die Soap "Schloss Einstein". Für die 26 neuen Folgen stehen auch Gitta Schweighöfer und Illyoung Kim vor der Linse.