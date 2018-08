Startschuss für das Fernsehen fiel vor 90 Jahren

90 Jahre ist es bereits her, dass das Reichspostzentralamt den Start für das "neue und künftige Telekommunikations-System" Fernsehen frei gab. Die IFA zeigt in Berlin die aller neusten Entwicklungen.



Vom 31. August bis 5. September steht die Hauptstadt wieder ganz im Zeichen der IFA. Aussteller und Interessierte treffen sich dann in Berlin zur weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik. Was die Besucher in diesem Jahr sehen werden, war vor 90 Jahren undenkbar, als das Fernsehen gerade erst seine Freigabe erhielt.