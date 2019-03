Startschuss für die 15. Staffel "Greys Anatomy" auf ProSieben

Die Erfolgsgeschichte um den Alltag in einem Krankenhaus, Schicksalschläge und Beziehungsdramen geht weiter. Prosieben zeigt jetzt neue Episoden von "Grey’s Anatomy".



2005 ließ ABC "Grey's Anatomy" erstmals über die Bildschirme flackern. 14 Jahre später kündigt ProSieben bereits die 15. Staffel der erfolgreichen Arztserie an. Die neuen Folgen sind dort ab Mittwoch (27. März) zu sehen.