Startschuss für die dritte Runde "Sneaky Pete" bei Prime

Ab morgen nimmt Prime seine Nutzer wieder mit in die Welt des Trickbetrügers, Hochstaplers und Kriminellen. Diesen Freitag startet eine neue Staffel "Sneaky Pete" bei dem Streaminganbieter.



Am Freitag (10. Mai) kehrt Marius Josipovic zurück auf die Bildschirme der Prime-Kunden. Auch in der dritten Staffel "Sneaky Pete" schlüpft Giovanni Ribisi in die Rolle des Betrügers.