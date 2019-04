Startschuss für erstes 5G-Netz in der Schweiz

In der Schweiz ist 5G eingezogen. Mitternacht hat Swisscom den Schalter umgelegt und das erste 5G-Netz der Schweiz live geschalten. Noch dieses Jahr soll das komplette Land versorgt werden.



In der Schweiz wurde Mitternacht nicht die Geisterstunde eingeläutet, sondern eine neue Netz-Generation. Punkt 0 Uhr ist das erste 5G-Netz der Schweiz live gegangen, gab Swisscom am Mittwoch bekannt.