Starttermin für Disney+ in Deutschland steht

Mit großer Spannung warten Publikum und auch Konkurrenz auf den US-Start des hauseigenen Streamingdienstes von Entertainment-Gigant Disney in der kommenden Woche. Nun ist auch der Termin für den Deutschland-Start von Disney+ bekannt.



Je mehr Informationen über die vergangenen Monate über den neuen Streamingdienst Disney+ an die Öffentlichkeit traten, desto größer wurde die Spannung: Hochwertigen Eigenproduktionen wie das "Star Wars"-Spinoff "The Mandalorian" und eine stehende Filmbibliothek von 640 Titeln zu einem Spottpreis von 7 Dollar – der Kloß im Hals so manches Konkurrenten sollte da mittlerweile auf Volleyballgröße angeschwollen sein.