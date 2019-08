Starttermin für finale Staffel von "Mr. Robot" steht fest

Während Hauptarsteller Rami Malik als Freddy Mercury in "Bohemian Rhapsody" Weltruhm erlangte, ist es auch um die Hacker-Serie "Mr. Robot" nicht still geworden. Nun steht endlich fest, ab wann die finalen Folgen zu sehen sind.



Lange haben Fans der finalen Staffel des Hacker-Dramas mit Rami Malik und Christian Slater entgegengefiebert – nun gibt US-Sender "USA Network" den Starttermin für die letzten Folgen bekannt.