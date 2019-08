Starttermine und Preise: Disney+ kommt nach Europa

War bisher nur von den USA die Rede, steht nun fest, dass der neue Streaming-Dienst Disney+ im Herbst auch in Europa starten wird. Die Preise sind eine Kampfansage an die Konkurrenz.



Disney treibt den Start seines neuen Streaming-Dienstes weiter voran - und das nicht nur in den USA, sondern weltweit. Wie der "Hollywood Reporter" am Montag meldete, hat der Mäusekonzern nun weitere Länder bekannt gegeben, in denen Disney+ on Air gehen wird. Zeitgleich zum US-Start am 12. November wird der Dienst dann auch in Kanada und den Niederlanden verfügbar werden. Eine Woche später folgen Australien und Neuseeland.