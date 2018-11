Startup beschwert sich über "Höhle der Löwen"-Rauswurf

Ein Augsburger E-Learning-Startup ist aus "Die Höhle der Löwen" gestrichen worden. Während die Macher der Vox-Show von normalen "TV-Gepflogenheiten" sprechen, zeigen sich die Beinahe-Show-Kandidaten enttäuscht, verärgert sowie auch finanziell verschaukelt.



Spot gedreht - aber nicht gesendet: Das junge Unternehmen "Studyflix", das sich von der Vox-Existenzgründershow "Die Höhle der Löwen" einen Sprung nach vorn erhofft hatte, muss auf die Ausstrahlung des fertig gedrehten Beitrags für die Sendung verzichten. Die Absage sei eine schlichte "Standard-Mail" ohne Begründung gewesen, teilte Geschäftsführer Benedikt Bergner am Dienstag in Augsburg mit. "Wenige Tage vor der potenziellen Ausstrahlung war das ein herber Rückschlag für das Team."