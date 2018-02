Startverzögerung für das Internet für alle

Elon Musk möchte auch abgelegene Gebiete der Erde mit dem Internet verbinden. Dafür plant er ein Netz von rund 12.000 Satelliten für das Starlink-System.



Am Wochenende sollten die ersten beiden Testsatelliten in den Weltraum abheben. SpaceX wollte Microsat2a und b an Bord einer Falcon 9-Rakete in den Orbit befördern.