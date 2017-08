Statistik: So oft wechseln die Deutschen ihren DSL-Anschluss

Nach dem zweiten Jahr wird es teurer: Das Online-Vergleichsportal Check24 hat Statistiken der 20 größten Städte veröffentlicht, wie oft die Deutschen ihren DSL-Anbieter wechseln und wieviel sich damit sparen lässt.



Günstiger wird ein DSL-Tarif mit längerer Laufzeit leider nicht, ganz im Gegenteil: Normalerweise zahlt man nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren drauf. Laut Check24 lassen sich mit dem Anbieterwechsel jedoch bis zu 499 Euro sparen. In einer aktuellen Statistik listen sie die 20 größten Städte Deutschlands nach Häufigkeit des Anbieterwechsels auf.